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Песков назвал ерундой предположения о страхе Путина перед Навальным

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предположения о том, что арест Алексея Навального вызван тем, что Владимир Путин его боится. Заявления о страхе главы государства представитель Кремля назвал ерундой. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков также призвал не ассоциировать президента с нарушением Навальным законов и претензиями ФСИН.

Он добавил, что согласно данным статистики, около 18 тысяч раз за последние три года имели место нарушения правил условного срока.

О задержании оппозиционера в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.

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