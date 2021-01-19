Песков назвал ерундой предположения о страхе Путина перед Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предположения о том, что арест Алексея Навального вызван тем, что Владимир Путин его боится. Заявления о страхе главы государства представитель Кремля назвал ерундой. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков также призвал не ассоциировать президента с нарушением Навальным законов и претензиями ФСИН.

Он добавил, что согласно данным статистики, около 18 тысяч раз за последние три года имели место нарушения правил условного срока.

О задержании оппозиционера в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.