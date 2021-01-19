Навальный проведет карантин в «Матросской тишине»

Алексей Навальный как прибывший из-за границы проведет 14-дневный карантин один в трехместной камере в московском СИЗО-1 («Матросская тишина»). Об этом рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников, передает РИА Новости.

Мельников сообщил, что по прибытии в СИЗО Навальный, как положено, принял душ.

В изоляторе ему выдали постельные принадлежности, посуду и гигиенический набор. В его камере есть чайник, холодильник, телевизор и горячая вода.

18 января суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. В УФСИН отметили, что адвокат задержанного был в курсе этого постановления, а также ознакомился с представлением уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020-го. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также проводили исследования, заявили, что не обнаружили ядов.