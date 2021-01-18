В МВД объяснили выездной формат суда над Навальным

Выездной формат судебного заседания по делу Алексея Навального, объявленного в розыск в конце декабря и задержанного 17 января в аэропорту Шереметьево, выбран из-за карантинных ограничений. Об этом сообщили в МВД, передает Telegram-канал Life Shot.

В ведомстве отметили, что заседание решили провести в отделе полиции, поскольку у оппозиционера не было актуальных тестов на коронавирус.

«Руководство 2-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен», — заявили в МВД.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала арестовать Навального.

О задержании оппозиционера в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. В УФСИН отметили, что адвокат задержанного был в курсе этого постановления, а также ознакомился с представлением уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020-го. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также проводили исследования, заявили, что не обнаружили ядов.