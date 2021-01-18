Лавров ответил на заявления Запада о Навальном

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления западных стран о задержании в Москве Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы внешнеполитического ведомства, цель заявлений Запада — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. «Мы видим, как сейчас вот ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку», — сказал он.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому блогер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. В УФСИН отметили, что адвокат задержанного был в курсе этого постановления, а также ознакомился с представлением уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

На фоне этого главы МИД стран Балтии в совместном заявлении призвали Европейский союз (ЕС) ввести санкции против России. В российском внешнеполитическом ведомстве призывали Запад уважать национальное законодательство суверенных государств.

Алексей Навальный прибыл в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно сел в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите». Местные врачи заявили, что обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.