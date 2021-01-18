Страны Балтии призвали ЕС ввести санкции против России из-за Навального

Главы МИД стран Балтии в совместном заявлении призвали Европейский союз (ЕС) ввести санкции против России из-за Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС должен действовать быстро, и, если он [Навальный] не будет освобожден, нам необходимо рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в ответ на этот вопиющий акт», — говорится в совместном заявлении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича и главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому блогер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. В УФСИН отметили, что адвокат задержанного был в курсе этого постановления, а также ознакомился с представлением уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

Пока Навальный находился на лечении в Германии, вызовы в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) были приостановлены. Из официальных публикаций стало известно, что блогера выписали 23 сентября, но он не представил объективных причин неявки на регистрацию в УФСИН, при этом сам Навальный подтверждал выписку из клиники.

Алексей Навальный прибыл в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно сел в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите». Местные врачи заявили, что обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.