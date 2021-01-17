ФСИН объяснила задержание Навального после возвращения в Россию

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объяснила задержание в аэропорту Шереметьево Алексея Навального, объявленного в розыск в декабре прошлого года, после его возвращения в Россию из Германии. Заявление опубликовано на сайте УФСИН по Москве.

Как пояснили в ведомстве, Навального задержали на основании постановления начальника УФСИН по Москве. Согласно ему Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Там отметили, что адвокат задержанного был в курсе этого постановления, а также ознакомился с представлением уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

Навальный в 2014 году был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни.

Вызовы Навального в УИИ были приостановлены, пока он находился на лечении в Германии. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что Навальный был выписан 23 сентября. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН, но не представил объективных причин, почему не являлся на регистрацию в УФСИН.

13 января стало известно, что ФСИН в конце декабря объявила Навального в розыск, поскольку тот уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ведомство ссылалось на медицинский журнал The Lancet, в котором сказано, что Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» (Charite) 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия болезни». Таким образом, он должен явиться в московский филиал ведомства в соответствии с приговором суда. В случае подтверждения факта уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, ФСИН вправе требовать от суда замену условного срока на реальный за «систематическое нарушение закона».

Оппозиционера перевезли в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.