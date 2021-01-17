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Навального привезли в аэропорт Берлина на правительственной машине с мигалками

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Алексея Навального привезли в аэропорт Берлина на черном правительственном автомобиле Audi с мигалками. Соответствующую видеозапись публикует Telegram-канал Mash в воскресенье, 17 января.

Уточняется, что блогера также сопровождала вторая правительственная машина вместе с экипажем полиции. Навальный уже поднялся на борт самолета, который должен прилететь в Москву около 19:30.

13 января стало известно, что ФСИН в конце декабря объявила Навального в розыск, поскольку тот уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Так, ведомство ссылается на медицинский журнал The Lancet, в котором сказано, что Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» (Charite) 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия болезни». Таким образом, он должен явиться в московский филиал ведомства в соответствии с приговором суда. В случае подтверждения факта уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, ФСИН вправе требовать от суда замену условного срока на реальный за «систематическое нарушение закона».

Оппозиционера перевезли в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.


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