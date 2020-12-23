Россия предупредила Германию об ответственности за клевету по делу Навального

Россия предупредила Германию об ответственности за клевету по делу Алексея Навального: заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза, что Германии рано или поздно придется ответить. Его слова приводит «Интерфакс».

Полянский обратился к представителю ФРГ Кристофу Хойсгену.

«Пожалуйста, не забывайте об этом, когда вы будете подыгрывать новым фантасмагорическим откровениям господина Навального. Рано или поздно за всю эту развязанную Берлином с его подачи кампанию клеветы придется отвечать», — отметил он.

Зампостпреда также напомнил, что многочисленные конкретные вопросы германской стороне, а также пять официальных запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи «до сих пор остаются без ответа». «Без этого говорить о том, что германская сторона серьезным образом подходит к этому сюжету, просто смешно», — подчеркнул российский дипломат.

Также Полянский ответил Хойсгену на рекомендацию прочесть материал журнала Der Spiegel о Навальном. По его словам, утверждения журналистов в статье делаются с основой на источники, давно известные, как «своего рода журналистское отделение западных спецслужб». Он предположил, что на германском представителе сказалось «многолетнее интенсивное чтение The New York Times», и добавил, что «не каждый рассудок выдержит такую нагрузку фейковыми новостями».

Ранее МИД России на фоне санкций Евросоюза, введенных против Москвы из-за инцидента с Навальным, вызвало дипломатов из нескольких европейских стран. Газета «Коммерсантъ» писала, что в санкционный список войдут десять высокопоставленных представителей Франции, Германии и Швеции.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.