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МИД России вызвал дипломатов нескольких европейских стран из-за санкций

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) России на фоне санкций Евросоюза, введенных против Москвы из-за инцидента с Алексеем Навальным, вызвало дипломатов из нескольких европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, к зданию МИД прибыли посол Франции, представитель посла Швеции, а также заместитель посла Германии.

Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) указали на признаки нарушения прав человека в антироссийских санкциях, введенных из-за инцидента с Навальным. Спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительных мер на права человека отметил, что государства, как правило, накладывают целевые санкции без судебного разбирательства, которое доподлинно бы установило вину людей, против которых вводятся ограничения.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий

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