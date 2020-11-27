Навальный предложил ЕС по-новому наказывать российских олигархов

Алексей Навальный в ходе выступления в Европарламенте по видеосвязи предложил Евросоюзу по-новому наказывать российских олигархов — применять против них адресные денежные санкции. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Навального, уже введенные ограничительные меры ЕС в отношении руководителей российских спецслужб несущественны, так как у них не так много имущества и банковских счетов в Европе. Блогер считает, что власти не будут относиться к таким мерам серьезно, пока их не направят против олигархов.

Навальный считает, что новые санкции можно применить в качестве реакции на его предполагаемого отравление, а также как ответ на проведение выборов в России, на которые, по словам блогера, не пускают оппозиционных кандидатов.

Евросоюз 15 октября ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ввела санкции против Германии и Франции из-за дела Навального. По его словам, ограничения касаются в том числе аппарата руководства ФРГ.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.