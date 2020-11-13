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Песков прокомментировал санкции против России из-за Навального

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Карпухин / AP

Повод для введения санкций против российских высокопоставленных чиновников из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным был сомнительным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его комментарий приводит RT в пятницу, 13 ноября.

«Санкции были беспрецедентные по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента», — сказал он.

Песков подчеркнул, что российская сторона также заинтересована в установлении причин произошедшего с блогером, который впал в кому 20 августа. По его словам, в деле Алексея Навального больше вопросов, чем ответов.

Представитель Кремля посетовал, что российской стороне никто не захотел помочь в этом деле. «Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет... Ну и что больной — не больной, тоже там много вопросов», — сказал Песков.


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