Санкции по ситуации с Навальным назвали признанием заслуг попавших под них людей

Антироссийские санкции по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным фактически можно считать признанием заслуг людей, которых затронули ограничения. Такое мнение выразил в беседе с «Лентой.ру» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Он отметил, что в санкционном списке оказался заместитель министра обороны Алексей Криворучко, «который явно никакого отношения к Навальному не имеет».

«И то, что Кириенко там находится, вполне может касаться не истории с Навальным, а роли "Росатома" в реализации программы создания новейшего вооружения, потому что три из шести новейших разработок, которые президент России Владимир Путин представил 1 марта 2018 года, как раз были созданы "Росатомом" за время, когда им руководил Сергей Кириенко, за что он, собственно, и получил Звезду Героя», — полагает эксперт.

По его словам, полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергею Меняйло «не могут забыть Русскую весну». «С таким же успехом можно вообще любого российского деятеля, в это время в Сибири находящегося, к этим санкциям присоединить», — считает политолог.

Вместе с тем Бондаренко уверен, что Навальный является удобным оппозиционером для российской власти, поскольку его использовали для «коммуникации» различные внутриэлитные группы.

«Не секрет, что всего его знаменитые "сливы", разоблачения, инсайды происходили потому, что с ним делились информацией. Была такая шутка: "Кто такой Алексей Навальный? Это самый дорогой мессенджер, посредством которого одни группы влияния передают сообщения другим". Это так по факту и было, ведь с Навальным связывали и Игоря Сечина, и Сергея Собянина, и самые разные кланы и группы», — говорит он.

Еще одной характеристикой Навального, делающей его «удобным» для власти, оказалось тщеславие оппозиционера, считает политолог. По его мнению, тот «не терпел рядом с собой ни малейшей конкуренции».

«И, в общем-то, этим с радостью пользовалась власть, потому что понимала, что на таком болезненном самолюбии можно и нужно играть», — резюмировал эксперт.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным. В частности, под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие.

Вслед за ЕС ограничения ввела Великобритания. Лондон заморозит активы и запретит въезд лицам, якобы ответственным за произошедшее с россиянином. Санкции коснутся шести человек и одной организации.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты выявили в организме оппозиционера вещество из группы «Новичок».