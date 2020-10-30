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Навальный уточнил планы по возвращению в Россию

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Фото: @navalny

Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию сразу после полного восстановления. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мне, конечно, уже гораздо легче, какие-то вещи починились уже, какие-то вещи еще не починились, но я уверен, что я их починю. Я много работаю и делаю все, чтобы вернуться как можно быстрее. (...) Моя задача как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же», — сказал оппозиционер.

Он уточнил, что немецкие врачи пока не дают прогнозов по поводу его выздоровления.

22 октября президент России Владимир Путин заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре отпустить Навального на лечение в Германию, поскольку тот имел ограничения на выезд из-за уголовного дела. Глава государства также отметил, что власти не виновны в случившемся.

Ранее, 15 октября, Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указанным лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, их финансовые активы в европейских банках заморожены.

Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) — с ним европейским предпринимателям запрещено поддерживать любые отношения.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

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