Россия опровергла утверждения ОЗХО о преднамеренном отравлении Навального

Москва опровергает утверждения о якобы преднамеренном отравлении Алексея Навального, на что указано в закрытом докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что отсутствие в докладе данных о химическом составе и характеристик веществ «свидетельствуют о бездоказательности утверждений об "отравлении" политика». Отмечается, что без этих данных российская сторона не может завершить доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления.

«По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений — недопущение распространения информации о веществах, не включенных в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия», — говорится в заявлении МИД. Аргументацию в документе ОЗХО восприняли как сугубо формальную и призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на запросы Москвы.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за дела Навального. Вслед за ЕС ограничения ввела Великобритания.

Ранее в октябре специалисты ОЗХО подтвердили заключение коллег из лаборатории бундесвера о том, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Сообщалось, что формула яда не полностью идентична формуле «Новичка», которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2018 году. Таким образом он не входит в список Приложения к Конвенции по химическим веществам. Министерство иностранных дел России обвинило ОЗХО в предвзятости.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.