Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон раскритиковал официальную позицию Берлина по ситуации с Алексеем Навальным в беседе с «Комсомольской правдой».

По его словам, действия Германии знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель. «Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, — это атака на Россию», — заявил политик.

Быстрон добавил, что отношения Германии с Россией «близки к катастрофе».

12 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ввела санкции против Германии и Франции из-за дела Навального. Он уточнил, что ограничения касаются в том числе аппарата руководства ФРГ. Российская сторона в скором времени уведомит европейских партнеров об этом решении.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолетом была совершена экстренная посадка в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российскими медиками ядов в организме Навального не было обнаружено.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с оппозиционером. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Также санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).