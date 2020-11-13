Германия отреагировала на российские санкции из-за Навального

Германия принимает к сведению заявления России о зеркальных санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявили в правительстве ФРГ, передает ТАСС.

В кабмине отметили, что считают этот шаг неоправданным и несоразмерным. «У России есть все необходимое, чтобы расследовать данное преступление. Вместо этого глава российского МИД объявляет о санкциях против представителей других государств», — заявил официальный представитель ведомства Штеффен Зайберт.

12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ввела санкции против Германии и Франции из-за дела Навального. По его словам, ограничения касаются в том числе аппарата руководства ФРГ. Москва в скором времени уведомит европейских партнеров об этом решении.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).