Лавров прокомментировал санкции ЕС из-за инцидента с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на хорватское издание «Вечерни лист».

По словам политика, инициированные Германией и Францией антироссийские санкции показывают неспособность ЕС адекватно оценивать происходящее в мире и стремление союза ставить себя вне закона. «Чего стоит высокомерный отказ Берлина отвечать на многочисленные запросы нашей Генеральной прокуратуры по так называемому делу Навального, в прямое нарушение обязательств Германией по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года», — заявил Лавров.

Глава МИД добавил, что Москва ответит на «антироссийские выпады западных коллег, забывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства».

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным. В частности, под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.

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