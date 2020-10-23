Сенаторы США призвали ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным

Сенаторы США призвали ввести санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

Американские парламентарии направили письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором они выступили за использование «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» для урегулирования данного вопроса. Отмечается, что за введение санкций выступили как демократы, так и республиканцы.

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за молчания по поводу ситуации с отравляющим веществом группы «Новичок». Оппозиционер обратил внимание на то, что американский лидер не осудил произошедшее, в отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным. В частности, под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.