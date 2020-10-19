Навальный осудил Трампа за молчание из-за ситуации с «Новичком»

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за молчания по поводу ситуации с отравляющим веществом группы «Новичок». Об этом он рассказал в интервью CBS News.

Оппозиционер обратил внимание на то, что американский лидер не осудил произошедшее, в отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. «Чрезвычайно важно, чтобы каждый, в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в XXI веке», — сказал Навальный.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден по той же причине раскритиковал действующего главу государства. Он выразил мнение, что нынешний президент не способен противостоять президенту России Владимиру Путину.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным. В частности, под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.