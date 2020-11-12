Лавров заявил о возможном отравлении Навального в Германии

Отравление Алексея Навального боевым отравляющим веществом могло произойти в Германии или по пути туда — в самолете. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, которую на YouTube транслирует канал RT.

«У нас есть все основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику "Шарите"», — приводит его слова ТАСС.

В ходе той же пресс-конференции министр анонсировал санкции против Германии и Франции в связи с делом Навального — зеркальные меры в ответ на такие же действия со стороны этих государств.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.