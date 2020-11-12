Лавров выступил с обвинением в адрес Германии

Германия взяла на себя роль лидера в противостоянии России в Европе, и Москва этим обеспокоена. В этом Берлин обвинил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Я сказал [министру иностранных дел ФРГ] Хайко Маасу, я могу это повторить, потому что, думаю, это уже ни для кого не секрет, что мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе», — сказал глава российского МИДа.

Инцидент с Алексеем Навальным обострил отношения России и ЕС. Так, 15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян на фоне ситуации с оппозиционером. Им запретили въезд на территорию союза.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.