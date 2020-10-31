В Германии объяснили важность «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» представляет важность для Германии, в том числе и на фоне перехода на возобновляемые источники энергии, объяснил начальник отдела экономики посольства ФРГ в России Маттиас Денер, передает РИА Новости.

Как заявил представитель Германии, страна рассматривает газ как очень важную технологию как минимум до 2050 года. Кроме того, правительство ФРГ исходит из того, что строительство газопровода будет окончено, отметил он.

Денер также добавил, что «Северный поток-2» активно обсуждают во внутренней политике Германии, в том числе и в связи с вопросами энергетического перехода.

По его словам, сейчас правительство рассматривает газ как стабилизирующий фактор. «То есть в вопросах производства возобновляемой энергии есть проблема того, что у таких источников нестабильное поступление», — пояснил представитель ФРГ. Он указал, что именно электростанции, которые работают на природном газе, могут хорошо переключаться с высокого потребления на низкое.

Ранее депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн пригрозил ФРГ темнотой в случае отказа от строительства «Северного потока-2». По его словам, данный проект необходим Германии, так как отказ от дешевого российского газа приведет к резкому росту цен на энергию в стране.

После инцидента с Алексеем Навальным несколько немецких политиков призвали ввести санкции против всех, кто участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2». Эту идею поддержали в США, отметив, что проект якобы увеличивает зависимость Германии от России.