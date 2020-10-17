Германия отреагировала на призывы остановить «Северный поток-2»

Глава МИД Германии Хайко Маас отреагировал на призывы немецких политиков остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Своим мнением он поделился в субботу, 17 октября, в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Министр выразил уверенность в том, что «Северный поток-2» все равно построят. «Вопрос в том когда. Мы принимаем решения о нашей энергетической политике и энергоснабжении здесь, в Европе», — сказал Маас.

Дипломат напомнил, что США «более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире». Кроме того, США «реализуют свое право на независимую энергетическую политику». «Мы тоже так делаем», — добавил он.

После произошедшего с Алексеем Навальным несколько немецких политиков призвали ввести санкции против всех, кто участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2». США поддержали идею, так как подобный проект якобы может увеличить зависимость Германии от России. По этой причине его строительство важно остановить, считает Вашингтон.

15 октября глава МИД Германии Хайко Маас объяснил, что шестеро россиян, в том числе директор ФСБ Александр Бортников, были включены в санкционный список из-за того, что они могут «рассматриваться в качестве ответственных» за произошедшее с Навальным.

Ранее стало известно, что Европейский союз ввел ограничительные меры в отношении начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина, заместителя министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Указанным лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, их финансовые активы в европейских банках замораживаются. Кроме того, санкции вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) — с ним европейским предпринимателям запрещено поддерживать любые отношения.