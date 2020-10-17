Глава МИД Германии признал невозможность прекращения диалога с Россией

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что урегулирование острых конфликтов в Сирии, Ливии, Белоруссии и Нагорном Карабахе будет невозможно в случае прекращения диалога с Россией. Его слова передает RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Маас подчеркнул, что диалог не должен прекращаться в силу больших надежд на международное сообщество в вопросе о решении указанных конфликтов. В начале «ледникового периода» между Германией и Россией не может быть заинтересован никто, однако отношения сторон по-прежнему остаются сложными, добавил он.

Ранее Маас заявлял, что уверен в состоятельности проекта газопровода «Северный поток-2». Его все равно построят, убежден глава МИД ФРГ.

После инцидента с Алексеем Навальным несколько немецких политиков призвали ввести санкции против всех, кто участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2». Эту идею поддержали в США, отметив, что проект якобы увеличивает зависимость Германии от России.