Немецкий депутат пригрозил ФРГ темнотой в случае отказа от «Северного потока-2»

Депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн пригрозил ФРГ темнотой в случае отказа от строительства «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный проект необходим Германии, так как отказ от дешевого российского газа приведет к резкому росту цен на энергию в стране. Линдеманн отметил, что последствия увеличения цен на энергоснабжение ударят прежде всего по рядовым немцам, которые и так сильно пострадали из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Политик также подчеркнул, что без российского газа немцы останутся «в темноте». Он добавил, что электричество и энергия в Германии уже стоят в два раза дороже, чем в других европейских странах.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас отреагировал на призывы немецких политиков остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Министр выразил уверенность в том, что «Северный поток-2» все равно построят.

После инцидента с Алексеем Навальным несколько немецких политиков призвали ввести санкции против всех, кто участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2». Эту идею поддержали в США, отметив, что проект якобы увеличивает зависимость Германии от России.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.