МИД назвал дело Навального «по-дилетантски срежиссированным спектаклем»

МИД России считает дело Алексея Навального, у которого ранее была диагностирована в Германии интоксикация отравляющим веществом группы «Новичок», «по-дилетантски срежиссированным спектаклем». Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломаты напомнили хронологию событий, начиная с момента ухудшения состояния Навального. Так, они указали, что именно в России ему спасли жизнь. «Безупречная слаженность действий была обеспечена, несмотря на сообщения о "минировании" аэропорта города Омска, поступившие с сервера, расположенного — по какому-то странному совпадению — в ФРГ», — говорится в опубликованном сообщении. В МИД также удивились, что Навальный был в курсе о ложном минировании сразу после прихода в сознание, несмотря на отсутствие официальной информации об этом.

Далее в ведомстве обратили внимание на позицию западных стран. «Пока же блогер находился в больнице на нашей территории, на Западе резко набрала обороты истеричная антироссийская кампания», — подчеркивают в МИД. Кроме того, дипломаты указали на большое внимание к Навальному в Германии, в частности, 14 автомобилей эскорта и статус гостя канцлера. Удивились в министерстве и скорости выполнения анализов, которые показали наличие следов «Новичка», — 9 дней вместо 14. «Таким образом в Германии под политический заказ была совершена химико-технологичная революция в области достаточно непростого бинарного синтеза химвеществ», — выразили мнение в МИД России.

В результате дипломаты пришли к мнению, что «первично для Запада найти очередной повод для продолжения антироссийских выпадов», а не здоровье Навального. Отмечается, что на это указывает и отказ правоохранителей Германии сотрудничать с российскими коллегами. «Вполне естественно возникает ощущение, что все происходящее — по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный "выстрел" в адрес России», — говорится в заключении.

22 октября президент России Владимир Путин заявил, что лично попросил Генпрокуратуру отпустить Навального на лечение в Германию, поскольку тот имел ограничения на выезд из-за уголовного дела. Глава государства также отметил, что власти не виновны в случившемся.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

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