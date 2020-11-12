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Россия рассказала о препятствиях для начала расследования дела Навального

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Василий Небензя
Василий Небензя
Фото: Брайан Смит / РИА Новости
Продолжение: Россия пригрозила выходом из ОЗХО из-за «штамповки решений по неугодным режимам»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова начать расследование дела Алексея Навального, у которого ранее была диагностирована в Германии интоксикация отравляющим веществом группы «Новичок», но этому препятствует отсутствие улик. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы провести расследование, но нам нужны улики, которые они [Германия и ОЗХО] отказываются предоставлять. Потому что это у нас произошло, на нашей территории случилось», — сказал дипломат. Он также оценил заключение ОЗХО, которая подтвердила интоксикацию Навального веществом из группы «Новичок», как странное.

Небензя указал, что представители международной организации отказываются раскрыть формулу яда, мотивировав это отсутствием согласия Германии. «Все это по одной схеме — что с сирийской "химией", что со [бывшим агентом ГРУ Сергеем и его дочерью Юлией] Скрипалями. А теперь это пробуют на Навальном», — выразил мнение представитель России.

Ранее сообщалось, что Россия может вынести на обсуждение в Совет безопасности ООН дело Алексея Навального. Небензя пообещал, что в этом случае другие страны ждет «нелицеприятный разговор». По мнению постпреда России, участники «побаиваются» выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие.

Предыстория: Россия пообещала «нелицеприятный разговор» о Навальном в ООН
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