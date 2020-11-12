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Россия пригрозила выходом из ОЗХО из-за «штамповки решений по неугодным режимам»

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Фото: Yves Herman / Reuters

Россия может подумать о выходе из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), если та «будет штамповать решения по неугодным режимам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю.

«Представьте, выйдем мы из ОЗХО, и нам скажут: "Что и требовалось доказать"», — выразил мнение дипломат. При этом он пригрозил, что если организация «станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам», то Россия может задуматься о выходе из нее.

Отмечается, что на данный момент Москва не собирается делать резких движений и «не советует делать это другим». В качестве самого вопиющего примера Небензя привел обвинения против властей Сирии в применении химического оружия.

Ранее постпред России рассказал, что ОЗХО отказывается раскрыть формулу яда, который обнаружили в анализах Алексея Навального из-за отсутствия согласия Германии.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в сирийской Думе, произошедшую в апреле 2018 года, постановкой иностранных спецслужб. Позже ОЗХО нашла на территории Думы следы хлорина.

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