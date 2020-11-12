Россия пообещала «нелицеприятный разговор» о Навальном в ООН

Россия может вынести на обсуждение в Совет безопасности ООН дело Алексея Навального. Об этом заявил постпред Москвы при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он пообещал, что в этом случае другие страны ждет «нелицеприятный разговор». По мнению постпреда России, участники «побаиваются» выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону». «Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем "химию", в том числе сирийскую, они эту тему [Навального] по касательной затрагивают», — пояснил Небензя.

Представитель России в ООН опроверг информацию, что Москва пытается уйти от разговора, отметив, что пока допускает такую инициативу гипотетически. Тем не менее Москва готова к любому разговору и взаимодействует с ООН по поводу ситуации с Навальным, заверил он.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).