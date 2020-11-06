МВД России назвало произошедшее с Навальным «хорошо спланированной провокацией»

В МВД России назвали произошедшее с Алексеем Навальным «хорошо спланированной провокацией». Об итогах проверки сообщает управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Эксперты не обнаружили следов отравляющих веществ на биоматериалах и одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, говорится в заявлении. Отмечается, что в ходе проверки полицейские опросили 210 человек, проведено 60 судебных экспертиз по 542 изъятым объектам.

После сообщения об ухудшении самочувствия оппозиционера группа сопровождавших его в Томске людей — Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров — изъяли из его номера гостиницы три пластиковые бутылки из-под воды. Они уклоняются от явки к следователю. Их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации, считают в МВД.

«При этом неясно, была ли одна из этих бутылок вывезена в Германию, в том числе с учетом того, что аналогичная бутылка с водой приобретена Певчих в аэропорту Толмачево в Новосибирске при вылете в Омск», — отмечается в релизе ведомства.

Ранее 6 ноября Генпрокуратура России заявила, что Министерство юстиции Германии по запросу российской стороны в отношении Алексея Навального не ответила ни на один из адресованных ей вопросов.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.