МВД рассказало о жалобах Навального из-за диеты

В МВД России рассказали, что недомогание Алексея Навального могло быть вызвано диетой, а не отравлением. Об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

В ходе проверки полицейские установили, что жена оппозиционера сообщила омским врачам, что Навальный ограничивал себя в еде, на протяжении трех-пяти дней он чувствовал дискомфорт после еды, а его питание было нерегулярным. Она предположила, что причиной недомогания у мужа могла стать диета, направленная на снижение веса.

В МВД указали, что омские врачи поставили оппозиционеру окончательный диагноз на основании проведенных исследований: нарушение углеводного обмена и обострение хронического панкреатита.

«Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвердился», — отмечается в релизе.

Ранее 6 ноября в МВД назвали произошедшее с Навальным «хорошо спланированной провокацией». К такому выводу полицейские пришли в связи с действиями людей, которые сопровождали оппозиционера в поездке в Томск. Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров изъяли из номера Навального в гостинице три пластиковые бутылки из-под воды сразу после сообщения о его госпитализации. Эти люди уклоняются от явки к следователю, отметили в МВД.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.