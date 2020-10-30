Разработчик «Новичка» определил возможное вещество на бутылке Навального

Один из разработчиков ядов группы «Новичок» Владимир Углев определил предполагаемое вещество, которое было обнаружено на бутылке воды из дела Алексея Навального. Об этом ученый написал на своей странице в Facebook.

По словам Углева, учитывая результаты исследований немецких лабораторий и лабораторий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые заявляли о том, что интоксикация Навального могла быть вызвана модифицированной формой «Новичка», не включенной в список запрещенных, можно предположить, что на бутылке был обнаружен кристаллический А-242, либо амиды N,N(диалкил)ацетамидидофторфосфорной кислоты.

«Все эти выше перечисленные вещества не обладают ингаляционной поражающей способностью, как ранее использованный против [бизнесмена Ивана] Кивелиди и [экс-полковника ГРУ Сергея и его дочери Юлии] Скрипалей А-234», — отметил Углев.

17 сентября члены команды Навального сообщили, что после сообщений о госпитализации они вернулись в его номер томской гостиницы, собрали там всевозможные предметы и передали их европейским специалистам уже после его транспортировки в берлинскую клинику. Происхождение бутылки с водой при этом не до конца ясно: по версии МВД России, бутылку, которая была доставлена в Германию, перевозила соратница Навального Мария Певчих, но она приобрела ее уже после того, как уехала из Томска. Российская полиция намерена опросить Певчих, но та постоянно проживает в Великобритании и не выходит на связь с правоохранительными органами.

О следах «Новичка» заявляли в правительстве Германии, ссылаясь на результаты работы европейских военных токсикологов. В ходе анализов в лабораториях Европы следы яда обнаружены в крови, на коже и в моче Навального, а также бутылке с водой, из которой он пил. Российские врачи заверили, что провели множество исследований и не нашли никаких ядов.

Полноценного расследования обстоятельств произошедшего с Навальным в Европе не проводилось. Российские правоохранительные органы запрашивали у коллег из Германии возможные улики и медицинские анализы, однако ничего из этого им не было предоставлено. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что лично попросил Генпрокуратуру разрешить Навальному выезд за границу для лечения, а также предлагал направить в Германию российских специалистов для участия в совместном расследовании.