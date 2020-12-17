Германия заявила о нежелании России помогать с расследованием дела Навального

По действиям российского государства можно сделать вывод о нежелании России помогать европейским властям с делом об отравлении Алексея Навального. Об этом заявил в своем выступлении глава МИД Германии Хайко Маас, передает агентство Reuters.

Маас подчеркнул, что у российских властей было достаточно возможностей помочь в прояснении подробностей этого дела — однако этого до сих пор не случилось, и у властей Германии имеются серьезные сомнения в том, что россияне заинтересованы в расследовании.

У российской стороны похожие встречные претензии: президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что представители ЕС не предоставляют официального заключения об отравлении Навального конкретным веществом и не отправляют образцы для анализа в Россию.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня его лечили в омской больнице, а после перевезли в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.