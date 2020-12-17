Путин заявил о бездействии Европы в деле Навального

Германия не дает официального заключения о возможном применении нервно-паралитического вещества «Новичок» в отношении Алексея Навального и не привозит в Россию биологический материал для совместного расследования дела. Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста об использовании яда. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале «России 24».

«Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, в данном случае "Новичок", мы вас просим: дайте нам, пожалуйста, эту информацию. Или мы вас просим приехать к нам, привезти биологический материал и хотя бы дать нам официальное заключение. Почему нам до сих пор, несмотря на официальные запросы Генпрокуратуры Российской Федерации, официального заключения не дают?», — обратился Путин к журналисту «Би-би-си», задавшему соответствующий вопрос.

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Президент также пожаловался, что Россия предлагала отправить своих специалистов в Германию, Швецию и Францию.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня его лечили в омской больнице, а после перевезли в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.