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Лавров рассказал об «ущербной позиции» Запада в отношении Москвы

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Фото: РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров укорил западные СМИ в отсутствии этики из-за публикаций про «отравителей» Алексея Навального. Его цитирует РИА Новости.

По словам министра, такая «сенсация о двойном или тройном отравлении Навального» говорит о нежелании установить факты. Дипломат также назвал ущербной позицию «раз Москва молчит, значит, виновата».

О том, что что блогера Алексея Навального пытались «отравить» два раза, ранее сообщило британское издание The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в западных разведках. Вторая попытка якобы была предпринята, пока Навальный находился в коме. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал публикацию словом bullshit (ерунда).

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня его лечили в омской больнице, а после перевезли в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.

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