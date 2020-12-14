Песков описал версию о втором «отравлении» Навального словом bullshit

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал публикацию о якобы неоднократной попытке отравить блогера Алексея Навального английским словом bullshit (ерунда). Его цитирует РИА Новости в понедельник, 14 декабря.

«Это воскресное чтиво в халате — есть фейки информационные, но это можно назвать одним словом bullshit», — сказал он, комментируя материал в Sunday Times.

Ранее британское издание сообщило со ссылкой на анонимные источники в западных разведках, что блогера Алексея Навального пытались «отравить» два раза. Вторая попытка якобы была предпринята, пока Навальный находился в коме. По версии издания, с этой целью сотрудники российских спецслужб проникли в больницу, где находился Навальный.

Между тем пресс-секретарь омского Минздрава Татьяна Шакирова заявила, что доступ к пациенту был только у медперсонала. Она подчеркнула, что врачи сделали все необходимое для спасения пациента.

Ранее об ограниченном круге лиц, которые могли контактировать с Навальным, заявлял и главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня его лечили в омской больницы, а после перевезли в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.