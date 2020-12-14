Разработчик «Новичка» выдвинул свою версию второго «отравления» Навального

Алексей Навальный мог получить признаки второго «отравления» после употребления деревенского самогона. Версию о повторной интоксикации блогера оценил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, в шутку выдвинув свою версию событий, пишет РИА Новости.

По его словам, этилгексилфосфат, который обнаружили немецкие специалисты — вещество, придающее пластикам термические противопожарные свойства. «Экстрагирован может быть спиртом…, то есть спирт может из стенок вынимать какие-нибудь вещества. Сельские самогонщики при отсутствии стеклянных бутылей могут использовать пластмассовые. А поскольку держат в них самогон-спирт, то он вполне может попадать клиентам», — рассказал Ринк.

Детально комментировать публикацию издания The Times, утверждавшего, что вторая попытка была предпринята, пока Навальный находился в коме, Ринк отказался. По его словам, зарубежные СМИ придумают новую версию «отравления», чтобы поддерживать интерес читателей.

Как ранее отмечало британское издание, как и при первой попытке, россиянин избежал гибели благодаря дозе противоядия — атропина. В беседе с журналистами «Подъема» пресс-секретарь омского Минздрава Татьяна Шакирова заявила, что доступ к пациенту был только у медиков и медперсонала. «Это непосредственно врачи и обслуживающий медперсонал — медсестры, санитарки, которые могли присутствовать в реанимации. И еще там была сама жена Навального по ее просьбе. А какие-то там сотрудники госорганов — ничего такого не было», — сказала она, отметив, что российские медики сделали все для стабилизации состояния Навального.

8 октября главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев исключил вариант с отравлением Навального в больнице. По его словам, в больницу был доступ только у основной бригады местных специалистов и троих, приехавших из Москвы. «В общем-то, все, других специалистов, которые занимались пациентом, не было», — сказал он. Медик уточнил, что в токсикологическом центре подразумевается закрытый режим. Пациент при этом находился в «химически безопасном объекте», и на него не оказывалось внешнее воздействие химикатов и пищевых продуктов. Сабаев подчеркнул, что лично руководил процессом и отвечает за это.

10 декабря президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ заявил, что Россия заинтересована прояснить ситуацию с Алексеем Навальным. Глава государства отметил, что российская сторона много раз запрашивала документы у немецкой стороны, утверждающей о якобы найденных у блогера следах яда «Новичок»

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.