В ОЗХО задумали приехать в Москву ради расследования инцидента с Навальным

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) задумали приехать в Москву ради расследования инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава организации Фернандо Ариас во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу уничтожения химоружия в Сирии, его цитирует ТАСС.

Отмечается, что ОЗХО уже ведет диалог с Москвой о том, чтобы приехать в Россию. «Секретариат все еще ждет элементы, чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию, от Российской Федерации», — рассказал Ариас.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа оппозиционера отправили в клинику в Берлине. Бундесвер позже заявил об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». Члены ОЗХО потребовали от Москвы раскрыть подробности произошедшего с оппозиционером и подчеркнули, что результаты экспертизы образцов Навального, полученные в западных лабораториях, не вызывают сомнений.

17 сентября члены команды Навального сообщили, что после сообщений о госпитализации они вернулись в его номер томской гостиницы, собрали там всевозможные предметы и передали их европейским специалистам уже после транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику. Происхождение бутылки с водой при этом не до конца ясно: по версии МВД России, бутылку, которая была доставлена в Германию, перевозила соратница Навального Мария Певчих, но она приобрела ее уже после того, как уехала из Томска. Российская полиция намерена опросить Певчих, но она постоянно проживает в Великобритании и не выходит на связь с правоохранительными органами.

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