Члены ОЗХО выступили с заявлением по ситуации с Навальным

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выступила с заявлением по ситуации с госпитализацией Алексея Навального в конце августа. Текст опубликован на странице постпредства Великобритании при ОЗХО в Twitter.

Члены организации потребовали от Москвы раскрыть подробности произошедшего с оппозиционером и подчеркнули, что результаты экспертизы образцов Навального, полученные в западных лабораториях, не вызывают сомнений.

«Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию, на территории которой было совершено нападение на представителя российской оппозиции, помочь Организации в этой роли, быстро и открыто раскрыть обстоятельства этой атаки с применением химического оружия», — говорится в тексте обращения.

Ранее правительство Германии заявило о наличии не одного, а нескольких предметов со следами «Новичка» в деле об инциденте с Навальным. В правительстве также вновь подчеркнули, что точный состав вещества, предположительно, примененного против него, не разглашен из-за «высокого риска распространения».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа оппозиционера отправили в клинику в Берлине. Бундесвер позже заявил об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».

17 сентября члены команды Навального сообщили, что после сообщений о госпитализации они вернулись в его номер томской гостиницы, собрали там всевозможные предметы и передали их европейским специалистам уже после транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику. Происхождение бутылки с водой при этом не до конца ясно: по версии МВД России, бутылку, которая была доставлена в Германию, перевозила соратница Навального Мария Певчих, но она приобрела ее уже после того, как уехала из Томска. Российская полиция намерена опросить Певчих, но она постоянно проживает в Великобритании и не выходит на связь с правоохранительными органами.