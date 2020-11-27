Евродепутат раскритиковал выступление Навального

Европейский депутат из Ирландии Мик Валес раскритиковал выступление Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы, Владимира Милова и Ильи Яшина на дебатах в комитете по иностранным делам Европарламента по ситуации в России в преддверии парламентских выборов 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Обсуждая ситуацию с коррупцией, Валес задался вопросом, как бы отреагировали в Евросоюзе, если бы в Госдуму пригласили оппозиционеров из Франции, Германии или Ирландии. В беседе с россиянами политик заверил, что в Европе тоже хватает коррупции.

Валес также упрекнул своих коллег за пристальное внимание к демократии в соседних с ЕС восточноевропейских странах при игнорировании обстановки в других государствах. Выступая, он подчеркнул, что не считает введенные против России санкции «правильным ответом».

С выступлением Валеса не согласились ни его европейские коллеги, ни присутствующие на заседании россияне.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный в ходе выступления в Европарламенте по видеосвязи предложил Евросоюзу по-новому наказывать российских олигархов — применять против них адресные денежные санкции. По мнению Навального, уже введенные ограничительные меры ЕС в отношении руководителей российских спецслужб несущественны, так как у них не так много имущества и банковских счетов в Европе. Блогер считает, что власти не будут относиться к таким мерам серьезно, пока их не направят против олигархов.

Навальный сейчас находится в Германии. 22 августа его доставили в Берлин и госпитализировали после того, как его самочувствие ухудшилось во время перелета из Томска в Москву. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.