В Москве заметили попытку разрушить доверительные отношения Путина и Макрона

Некоторые люди хотят разрушить доверительные отношения между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. На это указывает попытка исказить суть переговоров лидеров двух стран, заявил дипломатический источник газеты «Коммерсантъ» в Москве.

По его словам, во Франции имеются «определенные круги, которым не нравится конструктивный характер российско-французского диалога». «Эти круги заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией, с использованием самых низкопробных приемов, в том числе прямого подлога и клеветы», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что российские власти надеются на скорый конец этим «неподобающим спекуляциям».

Источник также заметил, что публикация в прессе стенограмм телефонных переговоров Путина и Макрона «не предусмотрена международным протоколом и дипломатическим этикетом». Однако за последние месяцы это происходит уже второй раз. «Особую озабоченность вызывает утверждение автора со ссылкой на неназванный "дипломатический источник" об аутентичности материала. На самом же деле в СМИ вновь попало сознательно искаженное содержание беседы глав государств», — отметил собеседник «Коммерсанта».

Статья, которая возмутила Москву, была опубликована во французском издании Challenges в начале ноября. В ней со ссылкой на диписточник говорилось, что Путин попросил у Парижа помощи в производстве вакцины Sputnik V. Авторы публикации утверждали, что Макрон уклонился от прямого ответа и сказал, что ему нужно обсудить этот вопрос с учеными.

При этом пресс-служба Кремля, комментируя этот разговор, сообщила лишь, что президенты России и Франции выразили заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин.

До этого, в сентябре, газета Le Monde опубликовала статью, в которой говорилось, что Путин в ходе одного из разговоров с Макроном предположил, что оппозиционер Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться. Издание указывало, что российский лидер якобы говорил о Навальном с презрением и даже назвал его «простым интернет-баламутом».