Макрон позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину для обсуждения ряда вопросов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В первую очередь, в связи с террористическими актами во Франции, стороны подтвердили решимость бороться с любыми проявлениями экстремизма.

Также президент России рассказал французскому коллеге о шагах, которые предпринимаются для прекращения огня в Нагорном Карабахе и возобновления переговоров. В ходе разговора была затронута тема Украины. Россия и Франция подтвердили необходимость выполнения минских договоренностей.

Страны отметили близость позиций и оценок по ситуации в Ливии, договорившись об усилении действий с целью скорейшей нормализации обстановки в этой стране.

Путин и Макрон также выразили заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусом, в том числе в области разработки вакцин.