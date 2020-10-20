Путин выразил Макрону соболезнования в связи с убийством французского учителя

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил французскому коллеге Эммануэлю Макрону соболезнования в связи с жестоким убийством учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Обсудив произошедший теракт, главы государств выразили обоюдную заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.

Помимо этого, лидеры стран уделили внимание ситуации, сложившейся вокруг Нагорного Карабаха. «Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых шагах по предотвра­щению дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров в целях политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахской проблемы», — отмечается в заявлении. Во время беседы стороны подчеркнули важность соблюдения достигнутых 10 и 17 октября договоренностей о прекращении огня, а также выразили готовность продолжать тесную координацию и по линии Совета Безопасности ООН, и в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что обезглавивший школьного учителя 18-летний Абдулах Анзоров отчитался перед родственником одного из учеников погибшего. Юноша написал СМС-сообщение одному из родителей, жаловавшихся на то, что детям в школе показывали карикатуры на пророка Мухаммеда.

Убийство французского педагога произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин. Преступник подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. Фото и видео с места происшествия он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

По данным правоохранительных органов, убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве и в шестилетнем возрасте переехавший вместе с семьей во Францию, где и получил статус политического беженца. В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.