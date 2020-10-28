Макрон захотел хороших отношений с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет добиваться хороших отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению французского лидера, без доверительных связей с Москвой невозможно гарантировать стабильность в Европе. «Проблемы безопасности множатся. Среди последних примеров — ситуации в Белоруссии и Нагорном Карабахе», — отметил Макрон.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что внешнюю политику России может определять только президент. Таким образом он отреагировал на выпад главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал Макрона лидером терроризма. По словам главы Чечни, именно насмешки над верой и пародии стали причиной убийства 18-летним чеченцем преподавателя в пригороде Парижа. До этого президент России Владимир Путин в разговоре с Макроном осудил данный теракт и выразил готовность сотрудничать в борьбе с подобной преступностью.

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