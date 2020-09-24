Париж начал расследование об утечке разговора Путина и Макрона

Париж начал расследовании утечки в СМИ информации о разговоре президента Франции Эммануэля Макрона с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил в четверг представитель МИД Франции, передает ТАСС.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — заявил представитель ведомства. Он подчеркнул, что диалог, который президент республики пожелал установить с Россией, направлен на решение всех вопросов «в духе откровенности и требовательности», и он продолжится в этом духе.

Разговор президентов состоялся 14 сентября. Газета Le Monde позднее утверждала, что во время беседы Путин говорил об оппозиционере Алексее Навальном с презрением и даже назвал его «простым интернет-баламутом».

Источники Business Insider в разведке указали, что французский лидер, несмотря на лояльное отношение к Путину, все равно остался неудовлетворенным беседой. Беседа серьезно подорвала и без того натянутые отношения между Москвой и Евросоюзом, отмечали они. Помимо этого, в ходе разговора якобы было задето самолюбие Макрона.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из «Шарите».