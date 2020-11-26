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В Германии констатировали ничтожный интерес Меркель к делу Навального

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Фото: Globallookpress.com

Интерес руководства Германии, в частности канцлера Ангелы Меркель, к расследованию дела Алексея Навального ничтожен, констатировал депутат бундестага Антон Фризен. Его слова приводит РИА Новости.

«Могу прийти только к одному выводу: дело Навального было использовано для серьезного обострения германо-российских отношений. Это не создает неудобств для Соединенных Штатов, так как они таким образом значительно приблизились к своей цели по предотвращению [строительства] "Северного потока 2"», — объяснил Фризен, отметив, что интерес федерального правительства к расследованию стремится к нулю.

В среду, 25 ноября, правительство Германии заявило о наличии не одного, а нескольких предметов со следами «Новичка» в деле Навального. При этом там отказались огласить точный состав вещества из-за «высокого риска распространения».

Ранее в ноябре МИД России призвал Германию раскрыть материалы по делу Навального и предъявить результаты его проб и анализов, взятых немецкими врачами. В ведомстве указали, что все уже полученные от Берлина материалы — это полуотписки, в которых отсутствует какая-либо значимая информация.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа оппозиционера отправили в клинику в Берлине. Бундесвер позже заявил об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».

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