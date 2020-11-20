Навальный запросил разрешение на продление пребывания в Германии

Алексей Навальный, находящийся на реабилитации в Германии, запросил у местных властей разрешение на продление пребывания в стране. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В распоряжении издания оказался письменный ответ Сената Берлина на запрос одного из депутатов местного парламента о дальнейшей судьбе российского оппозиционера. В документе, датированном 18 ноября, говорится, что «данное лицо по-прежнему имеет шенгенскую визу», продление документа на его пребывание в Германии в настоящее время рассматривается.

«Похоже, что господин Навальный вполне здоров, и странно, отчего он не возвращается в Россию. Мы беспокоимся, что на его пребывание (лечение, охрану) в ФРГ могут быть потрачены деньги немецкого налогоплательщика», — цитирует «Комсомольская правда» депутата Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннара Линдеманна.

В октябре сообщалось, что после выписки из берлинской клиники «Шарите» Навальный проводит время в немецком курортном городе Ибах в природном парке Южный Шварцвальд. Журналисты и местные жители обнаружили в городе большое количество полицейских: те сообщили, что охраняют некую персону в соответствии с «повышенными требованиями безопасности».

Ранее, в сентябре, представитель МВД Германии Стив Альтер заявил, что власти разрешили Навальному остаться в ФРГ на неопределенный срок. При этом он не уточнил, как регулируется пребывание россиянина на территории страны.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа оппозиционера отправили в клинику в Берлине. Бундесвер позже заявил об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».