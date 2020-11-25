Германия заявила о наличии нескольких предметов с «Новичком» в деле Навального

Правительство Германии заявило о наличии не одного, а нескольких предметов со следами «Новичка» в деле об инциденте с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

В правительстве также вновь заявили о том, что точный состав вещества, якобы примененного против Навального, не разглашен из-за «высокого риска распространения».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа оппозиционера отправили в клинику в Берлине. Бундесвер позже заявил об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».

17 сентября члены команды Навального сообщили, что после сообщений о госпитализации они вернулись в его номер томской гостиницы, собрали там всевозможные предметы и передали их европейским специалистам уже после его транспортировки в берлинскую клинику. Происхождение бутылки с водой при этом не до конца ясно: по версии МВД России, бутылку, которая была доставлена в Германию, перевозила соратница Навального Мария Певчих, но она приобрела ее уже после того, как уехала из Томска. Российская полиция намерена опросить Певчих, но та постоянно проживает в Великобритании и не выходит на связь с правоохранительными органами.