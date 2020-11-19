Россия выступила с требованием к Германии по Навальному

Россия призывает Германию раскрыть материалы по делу Алексея Навального и предъявить результаты его проб и анализов, взятых немецкими врачами. Заявила официального представителя российского МИД Марии Захаровой в ходе выступления на брифинге публикует РИА Новости.

«Требуем, чтобы российской стороне в ответ на ее запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ. (...) Все материалы, которые мы получили, — это полуотписки. В них в принципе отсутствует какая-либо значимая информация», — подчеркнула Захарова.

Она уточнила, что в предоставленных России материалах черным маркером была замазана вся фактура, представляющая ценность.

Ранее в ноябре МИД назвал дело Навального «по-дилетантски срежиссированным спектаклем». В ведомстве напомнили, что именно в России оппозиционеру спасли жизнь. «Безупречная слаженность действий была обеспечена, несмотря на сообщения о "минировании" аэропорта города Омска, поступившие с сервера, расположенного — по какому-то странному совпадению — в ФРГ», — говорилось в сообщении. Дипломаты также удивились, что Навальный был в курсе о ложном минировании сразу после прихода в сознание, несмотря на отсутствие официальной информации об этом.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с оппозиционером. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву самочувствие Навального резко ухудшилось, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.