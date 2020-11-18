В США предложили ввести санкции против России и не допустить восстановления G8

Палата представителей США предложила ввести новые санкции и ограничения против России. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, конгрессмены приняли резолюцию по делу Алексея Навального, в которой американским властям было предложено ввести новые санкции. Документ был вынесен на рассмотрение 23 сентября. Отмечается, что он носит рекомендательный характер.

Кроме того, Палата представителей приняла законопроект, который направлен на то, чтобы не допустить восстановления формата G8 и участия России во встречах G7, сообщает ТАСС. В частности, для властей США предусматривается запрет на поддержку или содействие в этом российской стороне.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. Однако после референдума на полуострове страны-участницы решили отказаться от формата «восьмерки».